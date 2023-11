© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bentornato a Venezia presidente". Lo scrive sul proprio profilo X, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, dando il benvenuto in città a Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, che oggi prenderà parte all'apertura della stagione 2023-2024 del Teatro La Fenice di Venezia. Il sindaco ha postato alcuni scatti con il capo dello Stato in giro per Piazza San Marco. (Rev)