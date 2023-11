Viterbo: Asl, nel 2023 550 pazienti con parkinson presi in carico al centro aziendale di Belcolle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, fino a tutto il mese di ottobre, il Centro Parkinson dell'Unità operativa di Neurologia dell'ospedale Belcolle (unità diretta da Nicola Pio Falcone) ha eseguito oltre 1.000 visite per i pazienti affetti da malattia di Parkinson e altri parkinsonismi, arrivando a prendere in carico circa 550 pazienti della Tuscia. Un numero importante che rappresenta il 30 per cento dei soggetti affetti da parkinsonismo nel Viterbese, quando i dati vengono incrociati con gli indicatori prevalenza della Regione Lazio, e che l'azienda sanitaria divulga in coincidenza della Giornata nazionale Parkinson promossa dalla Fondazione Limpe ogni 25 novembre. (segue) (Com)