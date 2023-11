Viterbo: Asl, nel 2023 550 pazienti con parkinson presi in carico al centro aziendale di Belcolle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La malattia di Parkinson – il responsabile del centro aziendale, Daniele Mei - è la seconda malattia neurodegenerativa più comune, con una prevalenza globale di oltre 6 milioni di individui, rendendo la malattia di Parkinson una delle principali cause di disabilità neurologica. Nonostante i progressi nella comprensione della patogenesi e dell'epidemiologia, la causa della malattia rimane enigmatica e finora non è stata trovata alcuna cura o terapia preventiva. Anche se la diagnosi rimane una sfida, perché le caratteristiche cliniche possono sovrapporsi con quelle di altre condizioni neurodegenerative, e i test o i biomarcatori non consentono un accertamento definitivo dalle prime fasi, la diagnosi precoce e precisa è fondamentale per avviare tempestivamente il trattamento e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Questa è la finalità della campagna che lanceremo per la giornata nazionale". I dati di attività del centro, inoltre, mettono in luce l'importanza di rivolgersi a specialisti esperti nella malattia per ottenere una diagnosi accurata. (segue) (Com)