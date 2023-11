Viterbo: Asl, nel 2023 550 pazienti con parkinson presi in carico al centro aziendale di Belcolle (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se andiamo ad approfondire meglio i numeri in nostro possesso – conclude Mei -, quando si considerano le forme giovanili (età inferiore a 65 anni) e quelle dei giovani anziani (età superiore a 75 anni), la percentuale equivalente in carico alla nostra equipe è pari al 34 per cento della popolazione dell'intera Asl, con picchi che arrivano al 56 per cento dei soggetti residenti distretto B. Inoltre, il tasso di ricovero, pari a 1,8 per 100mila abitanti ogni anno, è inferiore alla media della regione Lazio ed è in progressiva riduzione. Questi dati testimoniano il contributo significativo del Centro Parkinson nell'offrire una gestione efficace dei pazienti affetti da malattia di Parkinson e parkinsonismi, riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri. Il Centro, dunque, è un importante punto di riferimento nella comunità locale, fornendo cure di alta qualità e supporto costante ai pazienti". (Com)