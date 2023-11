Sudafrica: Pistorius sarà rilasciato il 5 gennaio, svolta nella saga giudiziaria di "Blade runner"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius sarà rilasciato il 5 gennaio con la condizionale, quando avrà scontato dieci anni di carcere per aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp. Lo riferisce il dipartimento dei servizi penitenziari sudafricani, ricordando che l'atleta era stato condannato a cinque anni di carcere nel 2014 per omicidio colposo da un'alta corte, prima di essere nuovamente ritenuto colpevole di omicidio alla fine del 2015 dalla Corte d'appello. Incarcerato nuovamente nel 2016 per sei anni (i procuratori ne avevano chiesti 15), il caso di Pistorius è stato riesaminato nel 2017 dalla Corte suprema sudafricana, che lo ha condannato a 13 anni e cinque mesi di carcere, ritenendo "incredibilmente indulgente" la pena accordatagli in precedenza. L'udienza di oggi, che si è svolta in un centro correzionale fuori Pretoria, è la seconda accordatagli in meno di otto mesi per ottenere una riduzione della pena. Noto come “Blade Runner” per le sue protesi alle gambe in fibra di carbonio, nel 2013 Pistorius ha ucciso la fidanzata sparandole il giorno di San Valentino. Ha compiuto 37 anni questa settimana. (Res)