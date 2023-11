Forza Italia: Tajani, ho chiesto a Moratti di guidare Consulta, consiglieri regionali sono benvenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho chiesto a Letizia Moratti di guidare la Consulta del Segretario nazionale, perché la considero donna di grande esperienza, è stata ministro sindaco di Milano, presidente della Rai. Inviteremo anche qualche nome importante che ha aderito alla Consulta che è anche uno strumento flessibile che, ripeto, non devono essere militanti di partito”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo in merito alla presentazione della Consulta di Forza Italia, “uno strumento previsto dal nostro statuto che deve vedere coinvolti personaggi, donne e uomini. Anche esterni, anzi soprattutto esterni al nostro movimento politico per darci idee, per darci proposte”. Poi, rivolgendosi sui consiglieri regionali lombardi “quelli che vorranno aderire saranno benvenuti nelle file di Forza Italia. Chi non vorrà intervenire è una sua libera scelta” ha espresso il ministro. Tajani ha ribadito che “a me servono persone che stimolino il dibattito e in vista anche del Congresso nazionale, chiederò alla Consulta di offrirci spunti di discussione nei congressi provinciali per arrivare ad avere un Congresso nazionale il 23 e il 24 di Febbraio, che possa essere ricco di idee”. Il ministro ha sottolineato che “qua non si tratta di fare la conta delle tessere, per fortuna ne abbiamo fatte tante: dall'organizzazione del tesseramento mi dicono che abbiamo abbondantemente superato i 100 mila iscritti siamo quasi a 110 mila, quindi vuol dire che c'è grande interesse nei nostri confronti, ma non sono soltanto le tessere... le tessere devono anche essere motivate da idee e da proposte” ha spiegato Tajani, specificando che “questa è la ragione della Consulta”. Alla domanda se qualcuno se qualcuno si è sentito obbligato ad aderire, “siamo certamente un partito liberale, figuriamoci se obblighiamo qualcuno a aderire – ha concluso Tajani -. Bisogna convincere le persone e farla aderire ad un progetto politico, non è una caserma”.(Rem)