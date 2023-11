Pakistan: migranti, ministro Esteri Jilani parteciperà a conferenza Ue il 28 novembre a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Jalil Abbas Jilani, si recherà in visita a Bruxelles per partecipare, il 28 novembre, alla Conferenza internazionale su un’alleanza globale per contrastare il traffico di migranti, su invito della commissaria per gli Affari interni dell’Unione europea, Ylva Johansson. Alla conferenza, di livello ministeriale, parteciperanno rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento e delle agenzie dell’Ue, dei Paesi partner di origine e di transito, nonché di varie organizzazioni internazionali. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri pachistano, Mumtaz Zahra Baloch.(Inn)