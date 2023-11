Violenza donne: Città metropolitana di Milano, l'impegno del territorio contro la violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 24 novembre, a Palazzo Isimbardi, interessante mattinata dedicata alle azioni concrete per contrastare il fenomeno. Un minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le vittime di violenza. Così, si è aperto venerdì 24 novembre, l'evento organizzato dalla Città metropolitana di Milano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: un'intensa mattinata di confronto e approfondimento delle azioni che il territorio metropolitano ha messo in campo, a vari livelli, per prevenire e contrastare la violenza di genere. E' stato il vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo a ricordare come l'ente di area vasta, ispirandosi al proprio Statuto, sia "in prima linea per sostenere tutti i soggetti che nel territorio hanno ruoli definiti nelle reti territoriali, partecipando attraverso interventi, azioni e protocolli". Il vicesindaco ha ampiamente spiegato le iniziative promosse e sottolineato l'importanza di un cambio di passo culturale. Tra queste basti pensare al protocollo "INPS indossa le scarpette rosse", per facilitare l'accesso alle misure per le donne vulnerabili, quello con il Comune di Milano e quello con i Comuni e le reti antiviolenza della CM, per facilitare la relazione tra le donne vulnerabili vittime di violenza e stalking e i centri per l'impiego. Non solo, l'ente porta avanti azioni di formazione per i servizi pubblici, del terzo settore, e per gli operatori dei Centri per l'impiego, al fine di costruire attenzioni e prassi condivise. Di recente ha promosso, con partner privati, campagne di sensibilizzazione con la realizzazione e diffusione di materiali informativi per promuovere il numero verde 1522 e sensibilizzare le potenziali vittime. (segue) (Com)