Speciale energia: Lombardia, Maione, fare operazioni bonifica e recupero aree dismesse con energia pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attirare investitori pronti a recuperare aree dismesse e a realizzare bonifiche: è uno degli obiettivi delle politiche regionali ricordate dall'assessore all'ambiente e Clima Giorgio Maione intervenuto al convegno a Palazzo Pirelli dal titolo "Green renewable, come incentivare lo sviluppo di nuovi impianti energetici rinnovabili su aree inutilizzate e contaminate". Il convegno segue la conclusione di quattro workshop partecipati da consulenti, associazioni di categoria, istituzioni e operatori privati in occasione dei quali sono stati individuati aspetti critici del processo e possibili soluzioni da implementare sulla base delle disposizioni di legge vigente, individuando possibili suggerimenti tecnico-operativi e di indirizzo per il futuro. L'evento, organizzato, oltre che da Regione Lombardia, da Confindustria Lombardia - Assolombarda e Audis (Associazione Aree Urbane Dismesse) ha permesso principalmente di fare emergere aspetti critici e possibili soluzioni capaci di incentivare lo sviluppo di nuovi impianti energetici rinnovabili su aree inutilizzate e contaminate. (Com)