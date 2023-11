Speciale energia: Algeria, gruppo italiano Cgi incontra ministro Energia, focus su investimenti nel gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha accolto una delegazione del gruppo italiano Cgi, guidata dal suo presidente e fondatore, Gianfranco Curti, per esaminare le prospettive di collaborazione e di investimento tra Sonatrach e il gruppo italiano nel settore energetico, con particolare attenzione al gas naturale e alla sua commercializzazione. Una nota stampa del ministero algerino riferisce che le due parti hanno elogiato i rapporti storici tra Algeria e Italia, in particolare tra le aziende del settore energetico e minerario. Il ministro Arkab ha sottolineato l'importanza della cooperazione e del partenariato tra le imprese algerine e italiane, presentando le opportunità di investimento offerte dal settore, specialmente nell'ambito della nuova legge sugli idrocarburi che, a suo dire, fornisce numerosi vantaggi agli investitori. Si è posto l'accento sull'importanza dello scambio di esperienze, sul trasferimento di conoscenze e tecnologie moderne, nonché sulla conclusione di partenariati reciprocamente vantaggiosi. Dall'altra parte, Curti ha manifestato il forte interesse del gruppo Cgi nel definire progetti concreti di cooperazione, soprattutto in un contesto di clima favorevole agli investimenti e di fiducia che caratterizza le relazioni tra i due Paesi. (Ala)