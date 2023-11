Speciale energia: ministro Economia macedone annuncia bando per interconnessione gas con la Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà pubblicato il bando per la scelta dell'impresa appaltatrice che costruirà l'interconnessione di gas naturale tra Macedonia del Nord e Grecia. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia di Skopje, Kresnik Bektesi, ripreso dall'agenzia di stampa "Mia". La struttura, lunga 123 chilometri, sarà completata entro la metà del 2025. Il ministro ha sottolineato che entro il 2030 solo nel settore energetico verranno effettuati investimenti "per oltre tre miliardi di euro", in cui "sarà coinvolto anche il settore privato". (Seb)