Speciale energia: Iacobone (Aspi) a “Nova”, impegnati in importante piano di ammodernamento, potenziamento e digitalizzazione

- Il direttore del Centro studi e strategia di Aspi ha inoltre spiegato che “la digitalizzazione degli asset vuol dire realizzare infrastrutture che siano in grado di dialogare con i veicoli”. “Qui ad esempio abbiamo infrastrutturato i primi 52 chilometri di rete in area toscana e nei pressi di Bologna per consentire il dialogo tra veicolo e infrastruttura, e quindi godere in tempo reale di informazioni relative al traffico, ai cantieri e quant'altro”, ha affermato Iacobone. “Stiamo investendo anche in tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici, abbiamo di fatto reso operative le prime 100 stazioni di servizio con colonnine di ricarica elettrica che consentono di viaggiare lungo tutta la nostra infrastruttura in elettrico e stiamo valutando anche nuovi sistemi innovativi, ad esempio di ricarica attraverso il recupero dell'energia cinetica dei veicoli”, ha concluso Iacobone. (Res)