Speciale energia: Scaroni (Enel), siamo indietro su transizione, eolico e solare non bastano

- “Siamo indietro sulla transizione e il risultato è che mai nella storia dell'unanimità abbiamo bruciato così tanto petrolio, carbone e gas e le emissioni di Co2 sono molto più alte della storia”. A dirlo è stato Paolo Scaroni, presidente di Enel, intervenendo al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Roma da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti. “Lo dico - ha aggiunto - non per rassegnarci ma per dire che lo sforzo titanico che è stato fatto in termini di investimenti è insufficiente a coprire l'aumento dei consumi energetici che si è registrato negli ultimi tempi”. Secondo il presidente “il mondo dice che bisogna optare sul nucleare perché è l'unica tecnologia per produrre l'energia di cui abbiamo bisogno. Non che lo preferiscano” i grandi Paesi “ma certamente il mondo sta iniziando a pensare che l'eolico e il solare non bastano a combattere l'effetto serra". (Rin)