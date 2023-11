Speciale energia: Turco, emendamento M5s in Manovra per sostenere famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il governo millanta di lavorare di fino su una Manovra a crescita zero, le tasche degli italiani continuano a svuotarsi in modo esponenziale anche a causa del caro-energia. Con la fine del mercato tutelato, poi, la reazione delle imprese fornitrici è del tutto imprevedibile e potenzialmente pericolosa per le fasce più fragili della popolazione". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle. "A leggere gli ultimi dati Eurostat, risalta come l'Italia sia uno dei Paesi con le tariffe più elevate d'Europa in fatto di corrente elettrica. È pur vero che in Stati come Germania e Paesi Bassi la spesa media annua raggiunge cifre leggermente maggiori, ma più proporzionali al reddito medio di quanto non avvenga in quest'Italia attanagliata dai salari poveri. Per questo il M5s ha proposto un emendamento all'art. 11-bis della Legge di Bilancio, a mia prima firma, in materia di "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale". La norma mirerebbe ad assicurare un bonus sociale, valido per i primi tre mesi del 2024, al fine di contrastare il caro-bollette che incide pesantemente sui nuclei familiari con un Isee sotto i 15 mila euro. Auspichiamo che la maggioranza agisca con responsabilità, contribuendo ad alleggerire il carico di tante famiglie italiane con redditi bassi", conclude. (Com)