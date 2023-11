Speciale energia: Trevisi (M5s), aggiornate soldato Urso, guaio energia è oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha un chiaro problema di caro-energia oggi, aggravato da un governo sordo dinanzi alle difficoltà di famiglie e imprese al cospetto del gas in aumento del 12 per cento e dell'l'elettricità addirittura a +19 per cento. Confindustria ci dice che se non abbattiamo presto i costi energetici, la nostra manifattura rischia di scavarsi un gap incolmabile col resto d'Europa. Di fronte a questo scenario, ci tocca ascoltare il nostro ministro dell'Industria Urso blaterare in modo confusionario di reattori, di nucleare a go-go, di 2040 o 2050: sembra un'opera buffa. Tutto ciò proprio nella fase storica in cui la Germania, paese energivoro per eccellenza del Vecchio Continente, dice definitivamente addio al nucleare". Lo afferma in una nota il senatore M5s Antonio Trevisi." La 'Meloni band' dovrebbe fermare il soldato Urso di fronte a certe uscite: il nucleare oltre a essere ancora pericoloso, richiede almeno 200 miliardi di investimenti e di 20-30 anni per avere reattori a sufficienza a coprire il fabbisogno. Dall'altra parte, la maggioranza pronuncia ancora la parola 'rinnovabili' a mezza bocca, nonostante siano ormai comprovate le loro sconfinate potenzialità economiche e soprattutto di futura autonomia energetica per l'Italia. Sul tanto agognato ok ai decreti attuativi delle Comunità energetiche di Bruxelles Urso si è guardato bene dal festeggiare: per questo governo sono mera acqua fresca, tant'è che molti ddl che ho depositato in tema di transizione energetica non sono stati neppure letti. Meglio parlare di una soluzione pronta, se mai lo sarà, tra mezzo secolo, come il fantasioso nucleare di ultima generazione. In tema di politica energetica, l'operato di questo governo è sin qui tragico", conclude. (Com)