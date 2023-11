Speciale energia: Veneto, assessore Sviluppo economico, al lavoro per dare futuro sostenibile a Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Stiamo lavorando per dare un futuro sostenibile alla Regione". Lo ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico ed energia che a Padova, ha partecipato al convegno dal titolo 'Tecnologie digitali per una vita sana, attiva e intelligente" promosso dall'European Innovation Hub Dante - Digital solutions for a healthy, active and smart life. "Queste iniziative sono importanti perché permettono di rispondere alla sfida fondamentale - ha detto Marcato - alla quale stiamo lavorando in maniera molto puntuale, che è quella di una transizione effettiva per dare un futuro sostenibile a tutti i livelli al Veneto. Abbiamo una popolazione che invecchia ed esigenze alle quali rispondere per le quali è necessario immaginare un nuovo sistema di welfare e sanitario. È necessario ridisegnare gli ambienti di vita, di lavoro, scolastici e di svago per renderli sostenibili attraverso la tecnologia e l'innovazione che vanno in aiuto alle nostre imprese per realizzare la transizione 5.0. La Regione in questa sfida c'è con le proprie reti innovative regionali, che hanno già ottenuto grandi risultati. Perché il Veneto che noi immaginiamo è sostenibile dal punto di vista economico, energetico e sociale. Dante è un progetto particolarmente interessante - ha aggiunto Marcato - perché si focalizza sulla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto produttivo veneto, puntando alla definizione di soluzioni a sostegno dell'invecchiamento sano e attivo, dell'ambient assist living e negli ambienti intelligenti. Si tratta di rispondere in maniera puntuale alle sfide digitali, utilizzando le tecnologie per migliorare la qualità di vita dei cittadini. La sfida è ambiziosa - ha concluso - ma la Regione è pronta a raggiungere nuovi traguardi insieme alle reti innovative regionali, con imprese, università ed enti di ricerca".