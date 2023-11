Violenza donne: Roccella, aumentate risorse per case rifugio e centri, da 35 a 55 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come governo "abbiamo aumentato le risorse per il Piano antiviolenza e quindi per le case rifugio e i centri antiviolenza. L'anno scorso i fondi a disposizione erano 35 milioni, oggi sono 55 milioni perché abbiamo ulteriormente aumentato in questa ultima legge di Bilancio". Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella, intervenuta con un video messaggio al convegno "Noi per lei, la rete per le donne che previene, cura e sostiene", che si è svolto in Consiglio regionale del Lazio. "Noi oggi assistiamo a una catena di dolore e morte che sembra non avere fine: la media dei femminicidi in Italia è di una donna morta ogni tre giorni. Questi dati drammatici non sono nemmeno i peggiori: in Europa, e dico questo non per scaricare il nostro Paese dalle responsabilità che tutti noi abbiamo, ma per capire fino in fondo quanto il problema sia qualcosa di profondamente radicato e difficile da arginare e possibilmente da eliminare. Un problema che chiede davvero lo sforzo di tutti - ha dichiarato Roccella -. Noi come governo abbiamo aumentato le risorse per il Piano antiviolenza e quindi per le case rifugio e i centri antiviolenza. L'anno scorso i fondi a disposizione erano 35 milioni, oggi sono 55 milioni perché abbiamo ulteriormente aumentato in questa ultima legge di Bilancio. Il mio ministero inoltre ha aggiunto 9 milioni per l'empowerment delle donne per aiutarle ad uscire dalle situazioni di violenza", ha concluso il ministro. (Rer)