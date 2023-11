Roma: Baglio-Pappatà (Pd), grazie a sindaco Gualtieri per impegno a salvare Lucha y Siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è dalla parte della donne. Vogliamo ringraziare il sindaco Gualtieri che è intervenuto in queste ore scrivendo ad Atac per salvaguardare la Casa delle donne Lucha Y Siesta. Lo dichiarano la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e la consigliera capitolina Pd e vice presidente della commissione Pari Opportunità Claudia Pappatà. "La richiesta del primo cittadino all'azienda di non costituirsi parte civile nel contenzioso legale che riguarda la sede delle attività sociali a favore delle donne e la risposta di Atac per la revoca formale sono fatti di grande importanza Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne - aggiungono - quello del sindaco è un atto concreto. Oggi ribadiamo il valore di Lucha y Siesta e delle sue operatrici, a cui va tutta la nostra gratitudine perché in questi anni hanno dato assistenza e rifugio a centinaia di donne vittime di violenza e ai loro figli, hanno accompagnato le famiglie in difficoltà in percorsi di sostegno psicologico, inserimento sociale e autodeterminazione. E' una ricchezza per la città che non può essere dispersa e a cui come Partito Democratico e come maggioranza abbiamo dedicato in questi mesi il nostro impegno, da ultimo con una mozione approvata in Assemblea capitolina il 16 novembre scorso. Lo avevamo promesso. Roma sta facendo la sua parte. Ci auguriamo che le altre Istituzioni facciano la loro", concludono Baglio e Pappatà. (Com)