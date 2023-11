Medio Oriente: Sunak, tregua temporanea è sviluppo molto gradito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha affermato che la tregua temporanea tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas è uno "sviluppo molto gradito" e qualcosa per cui il Regno Unito ha "coerentemente spinto" in modo tale da portare più aiuti a Gaza e liberare gli ostaggi israeliani. "Questo è ovviamente il primo passo" ha detto Sunak, aggiungendo: "Dobbiamo assicurarci che tutti rispettino i termini dell'accordo e vogliamo vedere tutti gli ostaggi rilasciati, tutelando anche la sicurezza dei cittadini britannici coinvolti". Sunak ha inoltre detto di essere "grato" al Qatar per aver mediato i negoziati, e ha aggiunto: "Continuiamo a lavorare con tutti i nostri partner nella regione, siano essi Usa, Israele, Egitto e altri, per assicurarci che questo accordo rimanga". (Rel)