Violenza donne: Albano, una su due subisce quella economica, serve più autonomia

- La violenza economica contro le donne "è molto sottile ed è uno di quei segnali che possono sfociare in altri tipi di violenza. I dati dell'Ipsos sono chiari e dicono che una donna su 2, ovvero il 49 per cento, ha subito una violenza economica una volta nella vita". Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero dell'economia e delle finanze, Lucia Albano, a margine del convegno "Noi per lei, la rete per le donne che previene, cura e sostiene", che si è svolto in Consiglio regionale del Lazio. "Passiamo dal controllo economico, quindi il controllo delle spese di una donna da parte dell'uomo, allo sfruttamento economico che si verifica quando si toglie alle donne la proprietà di beni - ha spiegato -. Si arriva infine al sabotaggio economico che avviene quando si evita che la donna cerchi un lavoro e diventi autonoma. Per questo uno degli elementi più importanti sui cui lavorare è l'aspetto culturale e la necessità di aumentare le competenze economiche. Già l'educazione finanziaria nelle scuole è un primo passo per accrescere le competenze delle donne e quindi dare loro più autonomia", ha concluso Albano. (Rer)