Maltempo: Camera commercio Roma stanza 1 milione per imprese della Toscana

24 luglio 2021

- Un milione di euro: è quanto ha stanziato la Camera di commercio di Roma a favore delle imprese colpite dall’alluvione che ha recentemente interessato il territorio della Toscana e, in particolare, delle province di Firenze, Pisa Pistoia e Prato. Lo riferisce una nota. Un ingente contributo che le imprese di Roma, tramite la Camera di Commercio, hanno deciso di destinare per venire incontro alle emergenze dovute alle devastazioni provocate dalle tremende alluvioni dei giorni scorsi. Uno stanziamento che arriva dopo gli importanti contributi, sempre pari a un milione di euro, che la Camera di Commercio di Roma ha messo a disposizione delle imprese e dei territori dell’Aquila, di Amatrice, di Modena e Ferrara colpiti, negli anni scorsi, da forti terremoti e, nel caso dell’Emilia-Romagna di pochi mesi fa, da eventi calamitosi simili. Un sostegno frutto della vicinanza a un territorio verso il quale le imprese di Roma, e i romani in generale, sono legati da stretti legami storici, culturali e sociali. Le risorse saranno destinate a realizzare specifici progetti di intervento e iniziative a favore delle attività produttive in collaborazione con le Camere di commercio di Firenze, di Pistoia-Prato e della Toscana Nord-Ovest (che riunisce i territori delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa). (segue) (Rer)