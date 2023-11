Maltempo: Camera commercio Roma stanza 1 milione per imprese della Toscana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le imprese di Roma hanno voluto dare un contributo concreto - ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma - per far fronte all’emergenza del presente e con lo sguardo rivolto alla ripartenza futura. In questa grave situazione, uno stallo nei cicli produttivi, in un territorio a vocazione fortemente imprenditoriale come quello toscano, rischia di ripercuotersi negativamente sull’intero Paese, con conseguenze economiche ancor più sfavorevoli rispetto ai danni che già si sono registrati. La collaborazione con le tre Camere di Commercio della Toscana è una modalità operativa scelta per destinare le risorse nel più breve tempo possibile e che risponde al principio di sussidiarietà. Una risposta a questa drammatica situazione si rende necessaria, non solo sulla base del principio solidaristico che lega tutte le attività produttive del Paese, ma soprattutto per fornire alle tante imprese coinvolte - conclude Tagliavanti - un immediato strumento di intervento per garantirne, quanto prima, la ripartenza e un rinnovato sviluppo”. (segue) (Rer)