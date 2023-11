Migranti: Molteni, sinistra sta andando verso direzione contraria rispetto a storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho la netta sensazione che la sinistra, sul tema dell’immigrazione, stia andando verso una direzione ostinata e contraria rispetto a quella che è la storia, ed anche rispetto ai vostri sindaci di centrosinistra”. Lo ha detto, nell’Aula della Camera, rivolgendosi alle opposizioni, il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, in sede di replica al termine della discussione generale sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno. “La strada intrapresa dal governo è quella giusta, come conferma questo decreto. Se serviranno altri decreti, credo che questo esecutivo continuerà ad intervenire”, ha concluso Molteni. (Rin)