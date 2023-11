Lavoro: Ilo ed Eni lanciano una partnership per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro dei piccoli agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ilo accoglie con favore l'opportunità di collaborare con Eni, poiché un impegno congiunto tra governi, lavoratori, sindacati e settore privato è fondamentale per la realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro e sano e di una copertura sanitaria universale", ha dichiarato Laura Thompson, Vicedirettore Generale dell'Ilo per le Relazioni Esterne e Aziendali. "Questa nuova partnership con Eni andrà a diretto beneficio dei lavoratori che operano nei settori dell'agribusiness in Kenya e Costa d'Avorio. Si spera che questa collaborazione pionieristica possa aprire la strada ad approcci sistematici che promuovano la sicurezza e la salute dei lavoratori e il loro accesso alla protezione sociale della salute", ha dichiarato Joaquim Nunes Pintado, Responsabile del Dipartimento Amministrazione del Lavoro, Ispezione del Lavoro e Sicurezza e Salute dell'Ilo. "Siamo lieti di collaborare con l'Ilo a questi progetti chiave in Kenya e Costa d'Avorio, che stanno generando un impatto positivo sull'intera catena del valore, promuovendo la sostenibilità socio-economica e ambientale. Questa importante collaborazione è un esempio di partenariato pubblico-privato virtuoso, con l'obiettivo comune di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite", ha dichiarato Luigi Ciarrocchi, Direttore Ccus, Forestry e Agri-feedstock di Eni. "Il rafforzamento della tutela della salute e della protezione sociale in tutta la filiera agroindustriale è fondamentale per garantire la tutela di ogni lavoratore in termini di sicurezza e salute, e la partnership con l'ILO è un ulteriore modo per rafforzare i nostri impegni. La tutela della salute è cruciale per una filiera che valorizzi i diritti umani, per il benessere di tutte le persone che contribuiscono al sistema industriale", ha dichiarato Filippo Uberti, Responsabile Salute di Eni. L'iniziativa, che avrà una durata di cinque anni, è stata lanciata il 24 novembre con una cerimonia di firma presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra. L'iniziativa fa parte dei programmi globali dell'ILO Safety + Health for All, che mira a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutto il mondo, e Social Protection Floors for All, che sostiene l'attuazione dei sistemi di protezione sociale. (Com)