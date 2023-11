Medio Oriente: presidente Egitto riceve premier Belgio e Spagna, necessari più aiuti per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario portare maggiori aiuti nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, durante una conferenza stampa con i primi ministri di Belgio e Spagna, rispettivamente Alexander De Croo e Pedro Sanchez. “Il 70 per cento delle vittime a Gaza sono donne e bambini”, ha detto Al Sisi, chiedendo che “vengano fornite aree sicure nella Striscia di Gaza settentrionale e centrale”. “L’Egitto non permetterà il trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia di Gaza”, ha sottolineato Al Sisi. "Le nostre discussioni hanno riguardato la fase del dopoguerra nella Striscia di Gaza", ha detto il presidente egiziano, aggiungendo: "Abbiamo facilitato l'uscita di cittadini di oltre 30 paesi dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, che rimarrà operativo per gli aiuti in entrata a Gaza”. (Cae)