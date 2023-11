Agricoltura: alleanza tra Caa di Confagricoltura e Caa LiberiAgricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri di Assistenza Agricola (Caa) sono soggetti privati ai quali Agea delega, per legge, compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di gestione delle domande che le aziende presentano per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all'agricoltura. "Assicuriamo la più qualificata assistenza per accedere agli aiuti comunitari e nazionali, in un'ottica di trasparenza ed efficienza – spiega Vito Antonio Diomeda, Consigliere Delegato del Centro di Assistenza Agricola Confederale - garantendo informazioni costanti e aggiornate sulle opportunità e i benefici previsti dalla Politica Agricola Comunitaria. Ora lo faremo anche per e con Caa LiberiAgricoltori". Il Caa di Confagricoltura, nelle funzioni di coordinatore, s'impegna a fornire un'adeguata e continua formazione al personale indicato dal Caa Coordinato. "Questo accordo getta le basi per più ampie collaborazioni - ha detto Furio Venarucci, Amministratore Unico Caa LiberiAgricoltori S.R.L - e traccia un percorso originale che vede le due associazioni, dirette da agricoltori a ogni livello organizzativo, mettere al centro gli imprenditori agricoli e la soluzione dei loro problemi. Per LiberiAgricoltori diventa fondamentale contribuire ad una azione costruita attorno al socio, vero protagonista delle battaglie sindacali che le due associazioni possono compiere insieme, con il comune obiettivo di cambiare il modo di occuparsi di agricoltura nel nostro Paese".(Com)