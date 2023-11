Credito: Tajani, Manifesto sviluppo dei Mercati dei Capitali in Italia è da esaminare, ma mi convince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Manifesto per lo sviluppo dei Mercati dei Capitali in Italia “è da esaminare con grande attenzione ma è un documento che mi convince”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo in merito al Manifesto per lo Sviluppo dei Mercati dei Capitali in Italia su cui stanno lavorando Borsa Italiana, Equita e la Bocconi, a margine del World Summit 2023 in corso oggi a Milano. “È un’idea molto positiva, che va nella direzione di un maggior intervento dei capitali privati a sostegno delle piccole e medie imprese. Siccome dobbiamo lavorare sul rapporto deficit-Pil anche per il patto di stabilità, se facciamo crescere Pil miglioriamo le cose” ha spiegato il ministro. Tajani ha ribadito che “dobbiamo incidere sulla spesa pubblica, deve essere razionalizzata. Ma intanto facciamo anche crescere il Pil. Nel complesso è un’iniziativa a sostegno di economia reale, con interventi di capitali privati; penso ai fondi pensioni, abbiamo 1,800 miliardi fermi se riusciamo a investirli – ha concluso - ben venga”. (Rem)