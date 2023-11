Romania: leader coalizione di governo annunciano voto su revoca dell'immunità dell'ex premier Citu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito socialdemocratico (Psd) e del Partito nazional liberale (Pnl) hanno annunciato che i parlamentari delle due formazioni voteranno per revocare l'immunità del senatore Florin Ciru, in modo che la procura anticorruzione (Dna) possa indagare su di lui nel caso dell'acquisizione di dosi di vaccino durante la pandemia. In questo caso sono accusati di abuso d'ufficio anche gli ex ministri della Sanità dell'Unione salvate Romania (Usr), Vlad Voiculescu e Ioana Mihaila, per i quali il presidente Klaus Iohannis deve dare il suo consenso alla revoca dell'immunità. Gli inquirenti ritengono che i tre avrebbero approvato l'acquisto di un numero di dosi molto maggiore di quanto sarebbe stato necessario e avrebbero creato un danno di un miliardo di euro. Gli investigatori affermano anche che avrebbero potuto rifiutare, senza che la Romania pagasse sanzioni, le decine di milioni di dosi riservate a livello dell'Unione europea.(Rob)