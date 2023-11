Messico: congelata la possibile estradizione in Usa del sicario "El Nini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giudice del Messico ha congelato l'eventuale processo di estradizione negli Stati Uniti di Nestor Isidro Perez Salas detto "El Nini", presunto membro del gruppo criminale "Los Chapitos", arrestato in settimana a Culiacan. La decisione "d'ufficio", operata dalla giudice della quarta sezione penale Maria del Carmen Sanchez, impedisce al momento la procedura espressa per il trasferimento del "Nini" negli Usa. La giustizia statunitense avrà però ancora tempo per formalizzare la richiesta e sottoporla alle autorità messicane. Perez Salas avrebbe ottenuto il ruolo di capo della sicurezza de "Los Chapitos", la banda guidata dai figli di Joaquin "El Chapo" Guzman, grazie alle sue doti di sicario. Il suo arresto è stato celebrato come un importante successo anche dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (segue) (Mec)