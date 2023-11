Messico: congelata la possibile estradizione in Usa del sicario "El Nini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inquilino della Casa Bianca ha ringraziato "il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, l'esercito messicano e le forze speciali" per aver compiuto l'operazione. Per quasi tre anni, ha ricordato Biden, "è stato uno dei criminali più ricercati del Messico e degli Stati Uniti". La Dea lo ritiene protagonista del traffico illecito di fentanil, il potente narcotico ritenuto responsabile di decine di migliaia di morti. "Con lui dietro le sbarre, i nostri Paesi sono più al sicuro". L'arresto fa seguito a quello, seguito dall'estradizione negli Stati Uniti, di un altro leader dei Chapitos, Ovidio Guzmán López", riporta Biden. "Questi arresti testimoniano l’impegno comunie di Stati Uniti e Messico per proteggere le rispettive comunità dalla violenza, contrastare i cartelli e porre fine alla piaga del fentanil. Continueremo a lavorare come solidi alleati, facendo tutto il possibile per ritenere i criminali responsabili di mettere a repentaglio la salute e la sicurezza pubblica nei nostri due paesi. Come ho detto al presidente Andrés Manuel López Obrador quando ci siamo incontrati a San Francisco il 17 novembre, nulla è fuori dalla nostra portata quando Messico e Stati Uniti stanno insieme". (Mec)