Femminicidio: Landini, gli uomini e la nostra cultura devono cambiare

- Sono gli uomini ed è la nostra cultura che deve cambiare. Siamo di fronte ad una situazione che deve farci pensare, riflettere tutti, a partire in particolare dei maschi perché le donne le uccidono i maschi, gli uomini. Lo ha affermato il segretario della Cgil Maurizio Landini a margine della manifestazione di Cgil e Uil a Torino contro la Manovra del governo Meloni, commentando il tema dei femminicidi. “Quindi, credo che ci sia non solo un problema generale, ma ci sia un problema specifico che deve essere affrontato in termini anche di cambiamento di cultura, di atteggiamento che deve fin in fondo portarci anche come organizzazioni sindacali ad affrontare in modo più radicale sostanzialmente questo tema - ha continuato Landini -. (segue) (Rpi)