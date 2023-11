Femminicidio: Landini, gli uomini e la nostra cultura devono cambiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quello che ci riguarda, queste giornate e dal palco sentirete ci sono anche degli interventi specifici perché tra le ragioni di questa mobilitazione, noi abbiamo messo anche questo tema oggi. Per quello che ci riguarda, nella giornata di domani come organizzazione Cgil insieme anche alla Uil, abbiamo deciso di essere presenti in tutte le piazze dove si manifesta contro i femminicidi. Insisto, anche con questo elemento di assunzione di responsabilità”, ha concluso Landini. (Rpi)