Migranti: Tajani, su accordo Italia-Albania presenteremo dl in Cdm

- Sullo sviluppo dell’accordo con l’Albania “presenteremo un disegno di legge di rettifica in Parlamento con costi e altro in uno dei prossimi consigli dei ministri, in modo che possa esserci un passaggio parlamentare come ho annunciato in aula e come ha ribadito la presidente del Consiglio ieri al Senato”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo in merito all’accordo sui migranti tra Italia e Albania a margine del World Summit 2023 in corso oggi a Milano. (Rem)