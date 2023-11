Appalti: Brancaccio (Ance), molte cose ancora non chiare nell'applicabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono molte cose che non sono ancora chiare nell'applicabilità. Lo ha dichiarato Federica Brancaccio, presidente Ance, nel corso dell'evento 'Opere pubbliche per la crescita' in corso a Vicenza, parlando del Codice degli Appalti. "Dobbiamo dare un percorso chiaro, non soggetto a interpretazioni. Chiediamo di renderla efficace, non di rivoluzionarla"."Spesso, negli ultimi anni, la paura della firma e delle decisione burocratiche è stata aggravata dalla totale mancanza di copertura e coraggio politico" ha concluso. (Rev)