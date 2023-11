© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti dei Verdi, Ricarda Lang e Omid Nouripour, sono stati rieletti nell'incarico che esercitano dal 2022 al congresso del partito, in corso a Karlsruhe. In particolare, Lang ha ottenuto l'82,3 per cento dei voti, mentre Nouripour il 79,1 per cento. (Geb)