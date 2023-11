Tunisia: il sindacato Uggt condanna i procedimenti giudiziari contro i sindacalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organo amministrativo dell'Unione generale del lavoro tunisina (Ugtt) ha condannato i procedimenti giudiziari contro i sindacalisti, definendoli "un attacco alla Costituzione e ai trattati ratificati dalla Tunisia". È quanto si legge in comunicato stampa dell'Ugtt, ricordando l'incriminazione di diversi attivisti, accusati di cospirazione contro la sicurezza dello Stato, tra cui il segretario generale dell'Unione regionale di Sfax, Youssef Aouadni, il segretario generale della Federazione generale dei trasporti, Wajih Zidi, e il segretario generale della Federazione degli affari religiosi, Abdessalem Atoui. Il sindacato ha affermato che si opporrà a qualsiasi amplificazione delle interpretazioni dei fatti da parte della Procura e ha fatto riferimento a un'applicazione esagerata della legge nei confronti dei sindacalisti. Nel comunicato si legge: "L'organo amministrativo condanna la volontà dell'esecutivo di minare i diritti sindacali e la sua politica di non rispettare gli accordi passati". L'Uggt ha aggiunto poi: "Chiediamo la ripresa dei negoziati sul pubblico impiego e sul settore pubblico, l'applicazione urgente degli accordi sugli aumenti salariali e la convocazione di una riunione per valutare gli indicatori legati all'inflazione e al deprezzamento del denaro". (Tut)