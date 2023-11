Governo: da Pd e Avs richiesta informativa Salvini su vicenda Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnovo la richiesta, a nome del Partito democratico, di una informativa urgente del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in quest’Aula, circa la fermata ad personam ordinata dal ministro Lollobrigida, a Ciampino. Dalla lettura dei giornali di oggi apprendiamo nuovi particolari inquietanti. Questa notizia sta guadagnando le prime pagine della stampa internazionale, vogliamo fare piena luce". Lo ha detto, nell’Aula della Camera, il deputato del Pd, Andrea Casu. Alla richiesta di una informativa di Salvini si è associato il parlamentare Angelo Bonelli, per conto di Alleanza verdi e sinistra. "La presidenza ha già preso atto delle vostre richieste avanzate nei giorni scorsi, adesso reiterate. Sarà, quindi, cura della presidenza reiterare la vostra richiesta, collegandosi al governo, come è prassi in questi casi", ha affermato il presidente di turno dell’Assemblea, Giorgio Mulè. (Rin)