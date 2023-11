Equo compenso: Nordio lancia l'osservatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso presso il ministero della Giustizia le procedure per la costituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso - come previsto dall'art 10 della legge 21 aprile 2023 n. 49 - in collaborazione con il ministero del Lavoro e il ministero delle Imprese e del made in Italy. Lo rende noto il dicastero di via Arenula. Il decreto di nomina dei componenti - a firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio - è atteso a breve. L'Osservatorio sarà chiamato a raccogliere le istanze delle libere professioni in ordine alla corretta determinazione ed applicazione dell'equo compenso.(Com)