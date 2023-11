Municipio Roma XII: apertura straordinaria uffici anagrafici nel periodo antecedente Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo lieti di comunicare che, grazie a uno sforzo dei nostri uffici, in risposta a una linea strategica di questa amministrazione che intende venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Municipio Roma XII durante il periodo natalizio rimarrà aperto con 9 finestre pomeridiane che andranno dal 27 novembre al 18 dicembre e che si aggiungeranno quindi alle aperture ordinarie pomeridiane del martedì e giovedì. È quanto si legge in una nota del Municipio Roma XII. "Dall'inizio del mandato una delle nostre priorità è stata l'esigenza di abbattere le liste di attesa, scopo perseguito grazie anche ad una riorganizzazione interna e ad una azione congiunta con il sindaco e l'assessore al personale Andrea Catarci che ci hanno consentito di aumentare le unità a disposizione degli uffici anagrafici. L'impegno preso, che non si risolve in episodi sporadici, ma risulta costante nel tempo, sta finalmente rendendo performante un servizio essenziale per la cittadinanza. Le aperture pomeridiane, infatti, hanno già prodotto esiti concreti in ragione dell'aumento considerevole del numero delle Cie rilasciate, un risultato possibile per il grande lavoro svolto in sinergia con gli uffici del nostro Municipio". Dichiara Elio Tomassetti, presidente del Municipio XII: "Esprimiamo pertanto soddisfazione e cogliamo l'occasione per ringraziare il Direttore e tutti i dipendenti del nostro servizio anagrafico che quotidianamente riescono a far fronte, con professionalità ed educazione, alle tante richieste dei cittadini e delle cittadine. Il Municipio è la Casa delle Cittadine e dei Cittadini e stiamo lavorando per renderla sempre più accogliente e accessibile. Lavorare sull'abbattimento delle liste d'attesa è è centrale." (Com)