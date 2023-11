Russia: governo stanzia 930 milioni di euro per assegno unico per figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha stanziato circa 89,5 miliardi di rubli (930 milioni di euro) per il sostegno per le famiglie con figli. E' quanto risulta da un messaggio pubblicato sul sito web del governo russo. "Il governo continua il sostegno sistemico alle famiglie a basso reddito. Più di 89,5 miliardi di rubli saranno inviati dal fondo di riserva del Consiglio dei ministri per il pagamento di un'indennità mensile in relazione alla nascita e all'educazione di un bambino", si legge nel messaggio. E' stato precisato che più di 10 milioni di bambini riceveranno gli aiuti finanziari. (Rum)