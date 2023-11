Decreto Migranti: Auriemma (M5s), evidente fallimento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' anche inutile ricordare quanti decreti e quante questioni di fiducia ha voluto il governo Meloni, ormai ve lo ricordano tutti ogni giorno. A noi parlamentari sono rimaste solo le commissioni come luogo di confronto sui provvedimenti. Nel caso di questo decreto invece nemmeno in commissione abbiamo potuto lavorare: il presidente ha prima rifiutato di lavorare su più giorni e poi contingentato i tempi. Per questo noi del M5s siamo stati costretti ad abbandonare i lavori: non ci prestiamo ad una finzione di discussione parlamentare". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Carmela Auriemma, nella discussione generale, in Aula a Montecitorio, sul decreto Migranti. "Nel merito - ha aggiunto la parlamentare - questo decreto è l'ennesimo provvedimento inutile, ideologico, propagandistico e anche disumano verso i migranti, che si troveranno ammassati in strutture che magicamente vedono raddoppiata la loro capienza senza alcun adeguamento degli spazi, e verso i minori ultra sedicenni che potranno essere ospitati in strutture per adulti. Ci spaventa un governo che equipara un minore, che attraversa una fase delicata per la sua crescita e formazione, a un adulto. Queste norme sono in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e con la Costituzione italiana. Anche le procedure sommarie per l'accertamento dell'età sono un errore: hanno ampi margini di imprecisione. La verità è che questo è il quarto decreto del governo Meloni sull'immigrazione, ogni volta quello spacciato come decisivo, e invece il governo sta brancolando nel buio. Hanno vinto le elezioni su tre grossi temi: riduzione delle tasse, sicurezza e gestione dell'immigrazione. Ebbene - ha concluso Auriemma -, è proprio su questi tre dossier che si registra il loro fallimento".(Rin)