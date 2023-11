Vaticano-Cipro: presidente Christodoulides ricevuto dal Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, è stato ricevuto stamane da papa Francesco in Vaticano. Lo riporta il quotidiano “Cyprus Mail”, sottolineando che il capo dello Stato cipriota è stato accompagnato dalla moglie Philippa Karsera e da funzionari di Nicosia. L’incontro tra Christodoulides e il Pontefice, privato, è stato seguito da un’udienza con la delegazione cipriota. Durante i colloqui, papa Francesco ha donato al presidente di Cipro una medaglia raffigurante la basilica di San Pietro, mentre Christodoulides gli ha regalato una replica in argento di un ulivo, simbolo della pace. La visita in Vaticano del capo dello Stato cipriota si è tenuta in occasione del 50mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cipro e la Santa Sede. Nella giornata di ieri, Christodoulides aveva incontrato a Roma l’omologo Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (Gra)