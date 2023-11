Sudan-Kenya: leader milizie Rsf Dagalo a colloquio con Ruto, focus su iniziativa di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, ha incontrato il presidente del Kenya, William Ruto, con il quale ha discusso dei recenti sviluppi in Sudan alla luce del conflitto in corso e della necessità di porre fine alle sofferenze del popolo sudanese. "Abbiamo deciso di sostenere la piattaforma di Gedda guidata dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, con la partecipazione dell’Unione africana e dell’Igad (Autorità intergovernativa per lo sviluppo) per risolvere questa crisi. Abbiamo inoltre sottolineato l'importanza del ruolo dell'Igad e affermato il nostro impegno verso sforzi continui e coordinati per alleviare le difficoltà affrontate dalla popolazione. Ringrazio sinceramente il presidente Ruto per il suo continuo sostegno al nostro popolo e per i suoi sforzi diligenti per raggiungere la stabilità in Sudan e in tutta la regione", ha affermato Dagalo sul suo account X. (segue) (Res)