Sudan-Kenya: leader milizie Rsf Dagalo a colloquio con Ruto, focus su iniziativa di Gedda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro segue quello avvenuto lo scorso 13 novembre a Nairobi tra lo stesso Ruto e il generale Abdel-Fattah Al Burhan, presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan. In quel frangente, le due parti avevano sottolineato l'urgenza di accelerare il processo verso la cessazione delle ostilità e l'assistenza umanitaria, concordando la convocazione urgente di un vertice Igad per accelerare il processo di Gedda e la creazione di un quadro per un dialogo nazionale inclusivo. Ruto si era inoltre impegnato a informare l'Igad su questo incontro. Dopo lo scoppio del conflitto in Sudan, lo scorso 15 aprile, Al Burhan ha accusato Ruto di sostenere il leader delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, e si è opposto all'iniziativa di pace del Kenya sotto l'egida dell'Igad. (Res)