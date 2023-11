Sardegna: distribuzione merci in Nord-Africa, Maersk sceglie porto container di Cagliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Piena soddisfazione per l’azione di Mito, la nuova compagnia di Grendi operante nel porto canale di Cagliari insieme ad un grande operatore come Maersk, e per l’ambizioso progetto di collegamento marittimo con il Nord Africa, al porto di Radès, con la possibilità di ampliare ad altri porti del Nord Africa. Il Porto Canale di Cagliari ha le condizioni strutturali ideali per continuare a crescere e il gruppo Grendi ci sta credendo, assicurando collegamenti da e per tutta Europa con il Nord Africa e da Cagliari creando un corridoio verticale di distribuzione e una rete ideale a cui si aggiungeranno porti nord africani ed altri porti italiani, sempre utilizzando Cagliari come snodo efficiente. Il nuovo rapporto dell’Italia, grazie all’azione del Governo, con gli Stati del Nord Africa ma anche il ruolo nel Mediterraneo, da a Cagliari e alla Sardegna un ruolo da protagoniste. Siamo impegnati in una riforma del sistema portuale per dare agli operatori sostegno, certezze e semplificazioni burocratiche. Un dialogo continuo come lo sblocco del Mare Bonus e altre misure utili per lo sviluppo della portualità e dei traffici via mare”. Lo dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati (Rsc)