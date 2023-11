Violenza donne: De Gregorio (Azione), in marcia per dire no e fermare la mattanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, scenderemo in piazza per fermare quella che è diventata ormai una mattanza e ricordare le battaglie di libertà che le donne hanno condotto e continuano a condurre quotidianamente in tutto il mondo. Così, in una nota, Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione. "L'appuntamento è alle 12:00 in piazza della Madonna dei Monti e, a seguire, alle 14:30 al Circo Massimo. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono 106 le vittime di violenza di genere, una ogni 3,1 giorni. Nel 54 per cento dei casi a far loro del male sono gli uomini, mariti, fidanzati, compagni, ex. Per arrestare questa lunga scia di sangue - aggiunge - non basta solo il pacchetto di norme antiviolenza presentato al Senato il 22 novembre scorso: serve un forte cambiamento culturale che metta al centro l'educazione degli uomini e che combatta per smantellare gli stereotipi di genere. È necessario insegnare ad adulti e ragazzi l'accettazione del fallimento e dei no e ribadire loro che la gelosia non è amore, il possesso non è amore. Come affermava Michela Murgia: 'Il termine femminicidio non indica il sesso della persona morta. Indica il motivo per cui è stata uccisa'. I femminicidi sono il frutto di una società che ancora oggi schiaccia e uccide le donne. Continueremo a batterci in tutte le sedi e non staremo zitte: lo dobbiamo a tutte le donne uccise, lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi, perché questo non accada mai più", conclude De Gregorio. (Com)