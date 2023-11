Polonia: Morawiecki presenterà la sua nuova squadra di governo lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier incaricato Mateusz Morawiecki presenterà la sua nuova squadra di governo lunedì prossimo. Lo ha reso noto in conferenza stampa. “Abbiamo la possibilità di costruire una coalizione politicamente trasversale. Il nostro decalogo non è il programma di Diritto e giustizia (PiS) ma un’offerta inclusiva di punti programmatici anche di altri partiti”, ha dichiarato Morawiecki. Lunedì 27 novembre è il termine ultimo per presentare la squadra dell’esecutivo, cui seguiranno altri 14 giorni per la presentazione di un programma e il voto di fiducia in Parlamento. Con i suoi 194 seggi, PiS non è in grado di formare una maggioranza al Sejm – la camera bassa del Parlamento. Morawiecki durante la settimana ha invitato i rappresentati dei partiti alle sue consultazioni ma ha ricevuto un netto rifiuto dalla maggior parte delle formazioni politiche che sono entrate in Parlamento dopo le elezioni del 15 ottobre. Oggi incontrerà invece i rappresentanti della destra radicale di Confederazione, che non è comunque intenzionata ad allearsi con PiS. Peraltro, anche con i suoi deputati PiS non può raggiungere la maggioranza assoluta di 231 seggi al Sejm. (Vap)