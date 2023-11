Export: Sace, la carta made in Lucca vola in Italia e nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiera della carta di Lucca cresce, e lo fa ormai da alcuni anni, a beneficio dell'intero tessuto economico e del territorio. Nel 2022 il valore delle esportazioni del settore è cresciuto del 64 per cento (contro il 31 per cento della media nazionale), arrivando a superare 1,5 miliardi di euro. Questo ha permesso all'industria cartaria lucchese di aumentare il proprio peso sulle esportazioni italiane del settore al 16 per cento. La crescita dell'export è proseguita, in controtendenza rispetto al valore nazionale del settore, nel primo semestre del 2023 a un ritmo del 4,2 per cento su base tendenziale, trainata dai Prodotti di carta (+20,9 per cento) che hanno più che compensato la frenata della Carta (-12,9 per cento). La principale area di destinazione della carta made in Lucca, che pesa il 28 per cento delle esportazioni della Provincia, è rappresentata dai Paesi dell'Unione europea (circa 80 per cento), guidati da Francia, Germania e Spagna. Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti costituiscono i primi tre mercati di sbocco extra-Ue. Si tratta di un'industria che riesce a valorizzare tutta la qualità di cui è capace, come confermato dal ritmo considerevole di crescita del 2022, nonostante l'aumento dei costi delle materie prime (in primis quelle energetiche). Nel prossimo triennio l'export dell'aggregato che include anche legno e mobili dovrebbe a crescere a un tasso medio del 4,9 per cento in valore. È quanto è emerso in occasione dell'evento "Sostenibilità e innovazione: opportunità e sfide per la filiera cartaria", presso Confindustria Toscana Nord in piazza Bernardini, 41 a Lucca, dedicato a imprese e professionisti italiani interessati a conoscere e approfondire gli impatti positivi della transizione ecologica sull'operatività, la resilienza e la capacità esportativa della filiera cartaria italiana. Un importante momento di incontro e confronto tra aziende del territorio, responsabili Esg del sistema bancario ed enti accademici, utile ad una migliore conoscenza dei nuovi modelli di rating Esg e di best practice del settore anche grazie alle soluzioni e i servizi che il gruppo Sace può offrire a supporto di una crescita sostenibile delle imprese, sia in Italia che all'estero. (segue) (Com)