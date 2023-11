Export: Sace, la carta made in Lucca vola in Italia e nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento - si legge in una nota - ha preso le mosse da una presentazione di Lavinia Lenti, head of Sustainability Sace, sul nuovo ruolo di Sace, impegnata in un percorso di evoluzione culturale, di business e processi che pone al centro dell'azione la crescita sostenibile delle imprese italiane. Il focus sull'industria cartaria è iniziato con Cinzia Guerrieri, dell'Ufficio Studi di Sace, che ha illustrato una panoramica del settore, andamento e proiezione dell'export, seguita da Eleonora Annunziata, professor of Management at the Institute of management della Scuola superiore Sant'Anna, che ha evidenziato sfide e opportunità per l'industria cartaria italiana alle prese con la transizione sostenibile. Nel panel di discussione sono stati affrontati i temi dei criteri Esg e i nuovi modelli di rating da Gian Marco Salcioli, head of Strategic marketing and Esg initiatives Imi Corporate & Investment Banking, Intesa Sanpaolo, e Francesco Fanelli, Esg expert, Unicredit. L'impatto della transizione ecologica sulla filiera cartaria è stato raccontato anche in prima persona da alcune aziende del territorio, autentiche best practice, con Gaetano Ievolella, Ceo Cartiere Carrara, Luca Bozzoli, direttore generale Bartoli S.p.A. e Amelio Cecchini, vicepresidente, Comieco. Tra le prime in Europa per capacità di innovare processi e prodotti, la filiera cartaria si colloca in prima linea nella transizione ecologica, valorizzando i principi della circular economy tramite l'adozione di soluzioni di processo e di prodotto che guardano alla sostenibilità lungo tutte le fasi del ciclo di vita degli imballaggi, dall'eco-design al riciclo, creando un solido vantaggio in termini di competitività aziendale e di filiera, a vantaggio dell'intero tessuto economico dell'area. In accordo con il Rapporto Comieco 2023, l'Italia ha infatti registrato nel 2022 un tasso di riciclo pari all'81,2 per cento, superando gli obiettivi Ue al 2025 e avvicinandosi progressivamente ai target fissati per il 2030. (segue) (Com)