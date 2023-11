Export: Sace, la carta made in Lucca vola in Italia e nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adozione di misure strategie sostenibili - continua la nota - è, infatti, un impegno imprescindibile per le imprese italiane, soprattutto della filiera cartaria tipicamente energivora, che desiderano crescere più competitive nel mercato domestico e internazionale. Oggi più che mai, per rispondere alle sfide attuali e cogliere delle opportunità di business, è necessario costruire nuove sinergie di filiera, allo scopo di rendere le proprie catene del valore più resilienti, efficienti e green. In Toscana, il gruppo Sace è presente con due uffici a Firenze e Lucca e una squadra dedicata che ha supportato oltre 2.400 imprese e sostenuto nell'ultimo anno 3,5 miliardi di euro di progetti in Italia e nel mondo, attraverso soluzioni assicurative e finanziarie per investimenti green, liquidità e attività di export, internazionalizzazione e progetti di rilievo strategico. Il gruppo Sace, inoltre, ha messo in campo iniziative concrete per supportare fin da subito le aziende toscane colpite dalla recente alluvione. Le aziende già clienti del gruppo possono, infatti, contare su posticipi e moratorie sul pagamento dei premi, a cui si aggiungono proroghe gratuite dei termini delle coperture assicurative e di factoring da parte di tutte le aziende del gruppo. Per tutte le imprese dei territori colpiti dall'alluvione, oltre alla gratuità di tutti i pareri preliminari e delle valutazioni delle controparti italiane ed estere, saranno disponibili, con accesso privilegiato, i prodotti finanziari a supporto delle filiere produttive, garantendo dilazioni in favore dell'azienda debitrice leader di territorio e l'anticipo sugli ordini per consentire il ripristino delle commesse e la ripresa dell'attività. (segue) (Com)